Global Payments verfehlt die Erwartungen und zahlt Dividende aus

Der US-Finanzdienstleister Global Payments Inc. (ISIN: US37940X1028, TSE: GPN) schüttet eine vierteljährliche Dividende von 0,25 US-Dollar aus, wie am Montag berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 24. Juni 2022 (Record day: 10. Juni 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen somit 1,00 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 124,38 US-Dollar (Stand: 2. Mai 2022) bei 0,80 Prozent.

Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2022 erwirtschaftete das Unternehmen mit Sitz in Atlanta, Georgia, einen Umsatz (GAAP) von 2,16 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,99 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am Montag mitgeteilt wurde. Der Nettogewinn lag bei 249,64 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 198,41 Mio. US-Dollar). Auf bereinigter Basis betrug der Nettoumsatz 1,95 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,81 Mrd. US-Dollar). Der Gewinn je Aktie auf bereinigter Basis lag bei 2,07 US-Dollar (Vorjahr: 1,82 US-Dollar). Der Konzern erwartet für das Gesamtjahr einen bereinigten Nettoumsatz in der Spanne von 8,42 bis 8,50 Mrd. US-Dollar bei einem bereinigten Gewinn je Aktie von 9,45 bis 9,67 US-Dollar. Die Ergebnisse lagen insgesamt unter den Erwartungen der Analysten.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 7,99 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 38,59 Mrd. US-Dollar (Stand: 2. Mai 2022).

Redaktion MyDividends.de