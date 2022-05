H&R Block schüttet vierteljährliche Dividende aus

Der amerikanische Dienstleister H&R Block Inc. (ISIN: US0936711052, NYSE: HRB) wird eine konstante Quartalsdividende von 27 US-Cents ausschütten, wie am Montag berichtet wurde. Die nächste Auszahlung erfolgt am 1. Juli 2022 (Record day: 8. Juni 2022). Seit dem Börsengang im Jahr 1962 zahlt H&R Block eine Dividende an die Investoren aus. Im Juni 2021 wurde die Dividende um 4 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.

Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Anteilsinhaber des Konzerns somit 1,08 US-Dollar. Beim aktuellen Börsenkurs von 25,91 US-Dollar (Stand: 2. Mai 2022) entspricht das einer Dividendenrendite von 4,17 Prozent.

H&R Block ist ein Software- und Serviceunternehmen für Steuern und Finanzen. Im zweiten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 betrugen die Umsätze 158,82 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 141,97 Mio. US-Dollar), wie am 1. Februar 2022 gemeldet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 190,61 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 255,75 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 9,97 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 4,29 Mrd. US-Dollar (Stand: 2. Mai 2022).

Redaktion MyDividends.de