Restaurant Brands International kündigt Dividende an

Der kanadische Schnellrestaurantbetreiber Restaurant Brands International Inc. (ISIN: CA76131D1033, NYSE: QSR) wird 0,54 US-Dollar als Dividende für das zweite Quartal 2022 ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 6. Juli 2022 (Record date: 22. Juni 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet beträgt die Gesamtdividende 2,16 US-Dollar. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 55,16 US-Dollar (Stand: 3. Mai 2022) 3,90 Prozent. Im Februar 2022 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal (0,53 US-Dollar) eine Erhöhung um 1,9 Prozent.

Restaurant Brands International mit Sitz in Oakville, Ontario, entstand im Jahr 2014 aus der Fusion von Burger King mit der kanadischen Schnellrestaurantkette Tim Hortons. Zum Portfolio gehören auch die beiden amerikanischen Ketten Popeyes sowie Firehouse Subs. Es werden über 28.000 Filialen in mehr als 100 Ländern betrieben. Hauptaktionär ist die brasilianische Investmentgesellschaft 3G Capital.

Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 1,45 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,26 Mrd. US-Dollar), wie am ebenfalls am Dienstag berichtet wurde. Der Gewinn auf bereinigter Basis betrug 295 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 257 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresbeginn 2022 notiert die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 9,10 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 17,61 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. Mai 2022).

Redaktion MyDividends.de